الأرصاد: انعدام فرص سقوط الأمطار اليوم.. وموجة جديدة الثلاثاء

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أوضح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد الطقس بارد على جميع الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، مؤكدا بداية الشتاء مبكرًا هذا العام، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 19 لـ25 درجة، ومن الممكن أن تنخفض لأقل من ذلك.

وناشد عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، السائقين على الطرق بتوخي الحذر من الشبورة المائية في الصباح الباكر، وخصوصًا سائقي أتوبيسات المدارس والحضانات، حفاظا على أرواح الأطفال.

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وأضاف عبدالعال أن اليوم تنعدم به فرص سقوط الأمطار، والأمطار الموجودة خفيفة جدا على أقصى الساحل الشمالي الشرقي، حتى ظهر اليوم فقط، مشيرًا إلى وجود فرص سقوط الأمطار بدءا من يوم الثلاثاء أقصى السواحل الشمالية الغربية، ويوم الأربعاء تتقدم فرص سقوط الأمطار لداخل المحافظات.

وشرح عبدالعال أن موجة الأمطار التي ستبدأ يوم الثلاثاء ستبدأ خفيفة ثم تشتد تدريجيا، حتى نهاية الإسبوع، مشيرا إلى أن اليوم يشهد نشاطا لأقصى الساحل الشمالي الغربي في البحر الأبيض، ولذلك هناك أضطراب ملاحي هناك، ولكن باقي البحر الأبيض، والبحر الأحمر قابلين لكافة الملاحة البحرية.