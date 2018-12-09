السيسي في رسالة للعالم من شرم الشيخ: إفريقيا مستقبل الاقتصاد الدولي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يوجه رسالة للعالم أجمع بأن إفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال، لما تمتلكه من كل العناصر التي تؤهلها من تحقيق طفرة اقتصادية.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بجلسة شباب رواد الأعمال بإفريقيا 2018 ، أن مشروعات رواد الأعمال تسهم بقوة وفاعلية في الاقتصاد الإفريقي.
وانطلقت فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2018"، اليوم السبت، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، في نسخته الثالثة، تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية" بمدينة شرم الشيخ.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.
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