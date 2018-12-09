دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على رسالة أمير الكويت وولي عهد أبو ظبي لخادم الحرمين

تقدم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتهنأة للملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، بالذكرى الرابعة لبيعتة عاهلًا للمملكة العربية السعودية، مؤكدين على قوة العلاقات بين بلادهم والمملكة، وبين شعوب البلدان الثلاثة.

وجدد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير المملكة العربية السعودية لدي أمريكا، اليوم السبت، بيعته للملك سلمان، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لجلوسة على كرسي الحكم في المملكة.

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وجاء ذلك من خلال تغريدة للأمير خالد عبر حسابه الشخصي على تويتر، وقال فيها: "اتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين في ذكرى البيعة الرابعة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والإستقرار وأن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده الأمين يحفظهما الله".المزيد:

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