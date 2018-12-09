رصد القمرين «سعودي سات 5» فوق السعودية ونجاح الاتصال بهما

دبي - بواسطة محمد فارس © Asharq Alawsat قدمت بواسطة

أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن رصد القمرين الصناعيين السعوديين «سعودي سات 5أ» و«سعودي سات 5ب» مع أول مرور لهما فوق سماء السعودية داخل مدارهما المنخفض حول الأرض، اللذين تم إطلاقهما على متن الصاروخ الصيني Long March 2D، من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت المدينة في بيان أصدرته اليوم (الأحد)، أنه تم الاتصال مع القمرين من مركز القيادة والتحكم بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مشيراً إلى أن المرور الأول للقمر «سعودي سات 5 أ» كان في تمام الساعة 10:25 من صباح يوم الجمعة بتوقيت السعودية، فيما كان المرور الأول للقمر «سعودي سات 5 ب» في تمام الساعة 10:26 من صباح اليوم ذاته، وتم الاتصال بهما بنجاح.

وأكدت المدينة في بيانها أنه ومن خلال البيانات الأولية يتضح أن القمرين بدآ في مرحلة الاستقرار والدخول في طريقة التحكم المخطط لهما، وأن شحن البطاريات في المستوى المطلوب.