الطقس السيئ يتسبب في تأخر إقلاع 4 رحلات بمطار القاهرة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

تأخر إقلاع نحو 4 رحلات جوية دولية، صباح اليوم، بمطار القاهرة الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية خاصية في مطارات وصول تلك الرحلات.

وكشفت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط المغربية رقم 273 المتجهة إلى كازبلانكا، ورحلة الخطوط الهبوط السعودية رقم 308 والمتجهة إلى جدة.

وبينت المصادر لـ"الوطن"، أنه تأخرت رحلة الخطوط التونسية رقم 814 المتجهة إلى تونس، ورحلة الخطوط الإيطالية 802 المتجهة إلى ميلانو، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، وجه بضرورة توفير جميع الخدمات اللائقة للعالقين بالمطارات المصريه لأي سبب؛ وذلك لحين الانتهاء من إجراءات سفرهم مع تقديم وجبات سريعة لهم، والعمل على راحتهم خلال فترة تواجدهم بالمطار.