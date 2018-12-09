شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يفتتح أعمال الدورة الـ 39 لمجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، الأحد، أعمال الدورة الـ 39 لمجلس التعاون الخليجى.

وقال خادم الحرمين الشريفين، خلال الجلسة الافتتاحية، استجابة لرغبة أخى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تستضيف المملكة الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على جهوده المباركة فى رئاسة أعمال الدورة الماضية، مؤكدا أن مجلس التعاون قام لتعزيز الأمن والاستقرار والنماء للمواطن الخليجى.

وشدد العاهل السعودى على الحرص على صيانة كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربى.