شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يدعو لوقف الحملات الإعلامية بالخليج لاحتواء الخلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فى كلمته أمام القمة الخليجية إلى ضرورة وقف الحملات الإعلامية فى منطقة الخليج حتى يمكن احتواء الخلافات.

كانت قمة مجلس التعاون الخليجى قد انطلقت اليوم الأحد فى العاصمة السعودية الرياض.