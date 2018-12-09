شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السعودى: مجلس التعاون الخليجى تجربة تضامن فريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام السعودى، بمجلس التعاون الخليجى فى إطار التضامن بين الدول الأعضاء فى المجلس وحرصهم على تطوير هذه التجربة فى مواجهة التحديات.

وقال عواد بن صالح العواد: "مجلس التعاون الخليجى تجربة تضامن فريدة، يحرص قادة دول الخليج على تطويرها والوصول بها إلى صيغة قوية فى وجه التحديات.. التئام القمة اليوم فى الرياض، يعكس حرص القادة على استمرار الُّلحمة، والتأكيد على أن دول الخليج ماضية فى الهدف الأكبر تلبية لطموحات الشعوب".









وانطلقت أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجى، بقصر الدرعية بالرياض، برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة عددا من الملفات المهمة على رأسها مستقبل المجلس الذى واجه الشهور الماضية مجموعة من التحديات، خاصة بعد خروج إمارة قطر عن النسق الخليجى، وانضمامها لمحور دعم الإرهاب بالمنطقة الذى يضم بجانبها تركيا وإيران.