شكرا لقرائتكم خبر عن #القمة_الخليجية_الـ39 بالسعودية.. ترحيب بالوفود ودعوات بتوقف قطر عن دعم الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الأحد، أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجى، بقصر الدرعية بالرياض، برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة عددا من الملفات المهمة على رأسها مستقبل المجلس الذى واجه الشهور الماضية مجموعة من التحديات، خاصة بعد خروج إمارة قطر عن النسق الخليجى.

وتلقى القمة الخليجية الـ39، اهتماما كبيرا، خاصة بعد أن وجه الملك سلمان بن عبد العزيزن العاهل السعودى، الدعوة لأمير قطر للحضور، ودشن رواد تويتر، هاشتاجات لمتابعة فعاليات وأعمال القمة الخليجية، أبرزهم "القمة الخليجية الـ39"، "الملك سلمان"، وتصدرا الهاشتاجين قائمة الترند المصرى، كأكثر الهاشتاجات تداولا اليوم الأحد.



القمة الخليجية

وغرد المدونون، ترحيبا بالوفود الخليجية التى حضرت للمملكة، مشيدين بالعلاقات الطيبة التى تجمع المملكة بدول الخليج، معربين عن أملهم فى أن تعود قطر لرشدها وتتوقف عن ممارساتها ودعمها للإرهاب، وتعود للصف الخليجى المرة الأخرى.



القمة الخليجية

وقالت إحدى المدونات:" ندعو الله أن يوفق قادة دول مجلس التعاون الخليجى لتحقيق تطلعات الخليجيون وأن يسدد على دروب الخير خطاهم ليصبح التعاون بين الأقطار الخليجية هو الدرع الحقيقى لحمايتها من أطماع الطامعين"، وغرد آخر :" اللهم احفظ الإمارات والسعودية وأهلها وأرضها وحكامها، اللهم اجمع كلمة أهل الخليج ووحد صفوفهم، اللهم أزل الغمة والفتن والحروب عن الأمة الإسلامية واجمع كلمتهم على الحق والعدل والخير، اللهم شتت شمل أعداء الدين وأعداء عقيدة التوحيد وأعداء أمة الإسلام".

وغرد مدون معلقا على مشهد استقبال الملك سلمان للوفد الإماراتى، وقيام أعضاء الوفد بتقبيل رأسه :" الملك سلمان شال نظاراته وقام بالسلام على الوفد الإماراتى بعدها كل الوفد قام بنزع نظاراتهم وتقبيل رأس الملك رحم الله زايد اللى خلّف رجال".