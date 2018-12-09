شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين: العلاقات مع السعودية تاريخية وتزداد صلابة يوما بعد يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن العلاقات السعودية البحرينية أخوية تاريخية وطيدة تزداد صلابة يوما بعد يوم، وترتكز إلى روابط الإخاء والمحبة الراسخة.

وأعرب العاهل البحريني - لدى وصوله الرياض اليوم الأحد للمشاركة في أعمال الدورة 39 لمجلس التعاون الخليجي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية واس - عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البحرين والسعودية، وشكره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعوته لحضور القمة الخليجية، مجددا تقديره البالغ للجهود الدؤوبة التي تقوم بها المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية إرساء للأمن والسلم وحفاظا على مقدرات ومصالح الدول والشعوب.

وأكد أن الاجتماع الذي يجسد وحدة الهدف والمصير المشترك يأتي انطلاقا من المسؤولية الكبيرة والدور الحيوي الذي يقوم به مجلس التعاون على مختلف الأصعدة، ويعد فرصة مهمة للعمل على تطوير العمل المشترك والتوصل إلى أفضل السبل لتجاوز ما تواجهه دول المنطقة من تحديات كثيرة والتعامل بكل فاعلية مع ما تمر به المنطقة من تطورات وتغيرات قد تهدد ما تحقق للشعوب العربية خلال مسيرة المجلس من مكتسبات وإنجازات.

وأعرب العاهل البحريني عن تطلعه لنجاح القمة بقيادة الملك سلمان، والخروج بقرارات مهمة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون بما يحقق مصالح شعوبه ويلبي تطلعاتهم في المزيد من التنمية والتقدم والرخاء.