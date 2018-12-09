شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يرحب بعدم اعتماد الأمم المتحدة للقرار الأمريكى ضد الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تعليق صحفى له حول التصويت على مشروع القرار الأمريكى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة حركة حماس، عبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ارتياحه لعدم حصول هذا المشروع على أغلبية الثلثين المطلوبة لتمريره فى الجمعية العامة، مؤكدا أن القرار كان يفتقر إلى الحد الأدنى من التوازن والموضوعية، وكان يحتوي مغالطات عديدة وأنه تجنب أى ذكر لإسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، ومن ثم فأن عدم تمريره يمثل تطورا جيدا، كما يعكس نجاحا للدبلوماسية الفلسطينية المدعمة بالتحركات العربية والإسلامية النشطة.

وفي سياق متصل، صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أعرب عن ارتياحه كذلك لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع القرار الذى تقدمت به أيرلندا من أجل حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، وبإعادة التأكيد على محددات العملية السلمية التى توافق عليها المجتمع الدولى منذ مؤتمر مدريد للسلام فى 1990، وعلى رأسها حل الدولتين، مضيفا أن هذا القرار يكشف عن إجماع دولى لافت يستهدف الحيلولة دون العبث بمحددات التسوية السياسية للنزاع الفلسطينى - الإسرائيلى.

وأضاف عفيفى أن الأمين العام، وجه الشكر لأيرلندا على تبنيها لهذا القرار فى توقيت يشهد هجمة شرسة على الحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن أيرلندا كانت دوما صاحبة موقف متوازن وداعم للشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطينى.