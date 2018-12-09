شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يتوقف بحقل نفط الشرارة الليبى وسط احتجاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران نفطيان اليوم الأحد إن الإنتاج يتوقف تدريجيا فى حقل الشرارة النفطى الليبى بسبب تهديدات أمنية. ولم يرد تعليق حتى الآن من المؤسسة الوطنية للنفط.

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