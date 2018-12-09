سيدة تقتل زوجها بالإشتراك مع شابين لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجهت محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، تهمة القتل العمد لشابين وامرأة متهمين بالاشتراك في قتل زوجها.

ووجه قاضي المحكمة محمد بشير خضر، إلى المتهمين الثلاثة التهم بعد الاستماع إلى أقوالهم وأقوال المتحري في جلسة سابقة.

وأنكر المتهمون الثلاثة التهم المنسوبة إليهم وقدم محامي كل منهم طلباً بتحديد جلسة أخرى بغرض الاستماع إلى أقوال شهود الدفاع.

وبحسب الاتهام فإن الشرطة كانت قد أوقفت المتهمين بعد تلقيها بلاغاً من الشاكي وهو ابن المجني عليه يفيد بتورط المتهمين الثلاثة في قتل والده، ودونت بلاغاً ضدهم وأحالت قضيتهم إلى المحكمة.

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