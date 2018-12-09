رسمياً…بدء عمليات صادر الذهب الأسبوع المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - ذهب الخليج 365 : عمليات صادر الذهب ستبدأ رسمياً الأسبوع المقبل، وذلك بعد اكتمال كافة الترتيبات من قبل بنك السودان المركزي والجهات المعنية بالصادر . وأبدت مصادر مطلعه تخوفها من هزيمة تجربة صادر الذهب بسبب نشاط شركات حكومية في شرائه بأسعار مرتفعة أكثر من السعر العالمي.

وبلغ سعر جرام الذهب عن طريق الشيك حتى أمس (الخميس)، (2.220) فيما بلغ سعره بالنقد (1920) جنيهاً.

وقطعت المصادر في حديثها لـ(باج نيوز) إنه في حال عدم خروج الشركات الحكومية من تجارة الذهب فلن تأتي سياسة تحرير الذهب بأي نتائج حول زيادة حصيلة النقد الأجنبي بجانب استمرار عمليات التهريب للخارج.

وقالت المصادر إن الشركات الحكومية تشتري حالياً الذهب بالكاش في ظل شح السيولة النقدية بالبلاد، فيما تعتمد العديد من الشركات الخاصة على شراء السلع كافة مناصفة ما بين النقد والشيك.

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