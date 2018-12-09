رئيس وفد صنعاء لمفاوضات السويد: طالبنا بوجود مرحلة انتقالية من أجل تنفيذ ما تبقى من مخرجات الحوار الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس وفد صنعاء لمفاوضات السويد محمد عبد السلام أن الوفد يريد الوصول إلى اتفاق ضمن سلة واحدة.

وتساءل عبد السلام في حديث للميادين ضمن النشرة المسائية كيف يتم الحوار دون الجلوس بشكل مباشر مع وفد حكومة هادي حتى الآن، وأكد أن وفد صنعاء لم يطلب الحوار غير المباشر، “بل هم طلبوا ذلك” في إشارة إلى وفد حكومة هادي.

وأوضح عبد السلام أنهم جاؤوا إلى السويد للحوار من أجل السلام، وليس الاستسلام، وقال “طالبنا بوجود مرحلة انتقالية من أجل تنفيذ ما تبقى من مخرجات الحوار الوطني”.

عبد السلام رأى أنه “يجب أن تتوقف العمليات العسكرية في الحديدة وتعود القوات الغازية لمواقعها”، مشيراً إلى أنه “أهم أمر نريد أن يتم الكشف عنه هو الأسرى لدى الإمارات”.

واستغرب عبد السلام كيف يطلب من الجيش واللجان الشعبية تسليم السلاح قبل تحقيق السلام وبوجود آلاف المقاتلين الأجانب في البلاد.

وكان عضو وفد صنعاء في المشاورات اليمنية في السويد إبراهيم حجري أكد أن المكتب الفني الخاص بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يحاول صياغة مبادرة مشتركة للطرفين يمكن أن تكون انطلاقة للمفاوضات اللاحقة، مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين المشاورات والمفاوضات.

عضو وفد صنعاء إلى محادثات السويد سليم مغلس قال بدروه إن وفد حكومة هادي يبحث عن أي قضية فنية ولوجستية تافهة لإثارتها.