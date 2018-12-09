بالفيديو... أول مرور للقمرين "سعودي سات 5" فوق سماء المملكة

وأعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن اتصالها بالقمرين "سعودي سات 5 أ" و"سعودي سات 5 ب"، من مركز القيادة والتحكم الخاص بها، فضلا عن رصدهما فوق سماء المملكة مع أول مرور لهما

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وأوضحت المدينة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أنه تم الاتصال مع القمرين من مركز القيادة والتحكم بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مشيرة إلى أن المرور الأول للقمر "سعودي سات 5 أ" كان في الساعة 10:25 من صباح يوم الجمعة بتوقيت السعودية ، بينما كان المرور الأول للقمر "سعودي سات 5 ب" في الساعة 10:26 من صباح ذات اليوم، وتم الاتصال بهما بنجاح.

وأكدت مدينة الملك بن عبد العزيز للعولم والتقنية، في بيانها أنه من خلال البيانات الأولية، يتضح أن القمرين بدآ في مرحلة الاستقرار والدخول في طريقة التحكم المخطط لهما، وأن شحن البطاريات في المستوى المطلوب.

يذكر أنه تم إطلاق القمرين "سعودي سات 5 أ" و"سعودي سات 5 ب" على متن الصاروخ الصيني "لونغ مارش 2D"، من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية يوم الجمعة الماضي.