رئيس مجموعة الاقتصاد: الاستثمارات اللبنانية في مصر تقدر بنحو 6 مليار دولار

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وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الرئيس السيسي يقوم بمجهود كبير، ويقف وراء الحركة التي تحدث في مصر، وما جرى من تعديل للتشريعات ومعالجة قضايا المستثمرين، والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
MOHAMED HEMEDAH
واستطرد، إن الاستثمارات اللبنانية في مصر تعود على أصحابها بالربح الكبير، خاصة أنها لا تعد استثمارات لرؤوس أموال فقط، بل يقوم المستثمر بنقل خبرته ومهنيته إلى مصر.
وشدد على أن منتدى أفريقيا 2018 يعد أحد الملتقيات الهامة بين رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين، وأنه يناقش العديد من الموضوعات الهامة على الساحة، وأهم التحديات التي تواجه الاستثمار في الوقت الراهن.
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