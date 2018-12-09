أنصار الله: وفد الرياض طلب تأجيل تبادل قوائم الأسرى إلى الغد

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وقال المرتضى، في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، "كنا جاهزين اليوم لتبادل الكشوفات حسب الوقت المحدد والمتفق عليه، إلا أن وفد الرياض طلب التأجيل إلى يوم غد".
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وكان رئيس وفد "أنصار الله"، محمد عبدالسلام، قال إنه "تم طرح موضوع الإفراج عن كل الأسرى لدى الجيش واللجان مقابل الإفراج عن كل الأسرى الموجودين في سجون العدوان، وأن الوفد الوطني بانتظار تقديم دول العدوان لكشوفات بالنسبة لأسماء كل الأسرى الموجودين عندهم".
وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.
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