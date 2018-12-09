خبر صادم للوافدين في السعودية

وأكد متحدث الجوازات السعودية، بدر القريني، على أن التعليمات تنص على تجديد الإقامات للطلاب من أبناء المقيمين شرط ألا تتجاوز أعمارهم الـ 25 عاما، ولكن بشروط محددة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

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وأوضح القريني أن تجديد إقامات التابعين للمقيمين، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يتم بناء على إثبات عدم زواج البنات، إضافة إلى إثبات التحاق الأبناء بالمدارس والجامعات السعودية.

جاء هذا الإعلان، بعد مطالبات أولياء الأمور الجهات المختصة بإيجاد حلول للطلاب الذين تقتضي سنوات دراستهم في بعض التخصصات كالطب والهندسة تعديهم السن المحددة بـ 25 عاما، لاسيما وأنهم يحملون إفادات رسمية بذلك من الجهات التعليمية.