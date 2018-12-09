القوات العراقية تعتقل "حسبة داعش" عند الحدود

وأوضح المركز في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى، تتمكن من إلقاء القبض على خمسة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية.

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وأضاف المركز، أن العناصر، من المطلوبين بقضايا إرهابية، و كانوا يعملون بما يسمى "ديوان الحسبة"، مشيرا إلى أنهم متخفين في إحدى القرى الحدودية.

وذكر مركز الإعلام الأمني العراقي، أن عملية القبض، جاءت بناء على معلومات استخبارية، وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ويحتفي العراق غدا الإثنين، بالذكرى السنوية الأولى لإعلانه التحرر بالكامل من سيطرة عصابات "داعش" الإرهابية، على مناطق متفرقة من محافظات "نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار"، في الشمال والغرب، بتقدم كبير وبطولات حققتها القوات العراقية بمختلف صنوفها وبدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب، والمقاتلين من الحشدين الشعبي والعشائري.