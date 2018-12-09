رفع أطول علم لبناني في عكار (صورة)

وأعلن رئيس البلدية عبدالله غية أن: "العلم الذي يرفع اليوم هو الأطول في لبنان وقد يكون الأطول في العالم، لأن هذا النشاط يخضع للمنافسة عبر موسوعة غينيس، بهدف وضع تكريت على الخريطة العالمية وليس فقط اللبنانية"، وفقا "للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام".
وقال غية: "لتكريت إرث تاريخي كبير وسمعة وحضور على مستوى المنطقة، ونسعى إلى إعادة الحضور المميز وسط منطقة الجومة، فتاريخ تكريت ومستقبلها في تكريس العيش المشترك".
وشدد على:" أهمية المبادرة التي أنجزها صبايا البلدة وشبابها بطريقة تقليدية يدوية من خلال الخياطة والرسم، ووصلوا الليل بالنهار لإنجازها، ولهم منا كل التحية والتقدير".
ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن لجنة النجوم المبدعين من أجل لبنان أن: "المشروع اللبناني العالمي لإطلاق أطول علم لبناني سيجول 52 دولة في انحاء العالم ويزور كل السفارات اللبنانية في الاغتراب بعد إطلاقه في 23 أغسط/ آب الحالي، من ساحة الشهداء في بيروت، وسيقام احتفال حاشد ويتم التوقيع على العلم في حضور اللجنة المنظمة والمؤلفة من الرئيس الفخري للجنة الإعلامي جورج قرداحي ورئيس اللجنة وسام سعد وجورجيت جبارة وإلياس الرحباني ورودي رحمة ورفيق على أحمد وماغي فرح وغسان صليبا".
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