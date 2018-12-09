مصرع روسيين اثنين وإصابة ثالث في حادث سير بمصر

القاهرة / الخليج 365

لقي مواطنان روسيان مصرعهما إثر حادث سيارة شمال شرقي القاهرة، وفق إعلام روسي.

ووفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، الأحد، وقع حادث سير في ساعة متأخرة مساء السبت، على الطريق الذي يربط العاصمة القاهرة، ومدينة الغردقة الساحلية شمال شرق القاهرة.

وقال مصدر في السفارة الروسية بالقاهرة الأحد، إن "الحادث وقع على الطريق بالقرب من منطقة رأس غارب، وتوفى شخصان، وأصيب ثالث بجروح طفيفة".

وأضاف المصدر، "وفقا للمعلومات الأولية، فإن السيارة التي كانت تقل المواطنين الروس اصطدمت مع شاحنة على الطريق".

وتابع أن "سبب الحادث لم يتضح بعد، ما زلنا نستوضح الظروف التي أدت إليه".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن الحادث حتى الساعة (11:40) ت.غ.

وفي يونيو/ حزيران 2017، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر (رسمي)، ارتفاع إجمالي عدد حوادث السيارات على الطرق خلال عام 2016 إلى 14710 حوادث، مقابل 14548 حادثا عام 2015، بنسبة ارتفاع 1.1 %، نتج عن هذه الحوادث 5343 حالة وفاة، و18646 مصابا، و21089 مركبة تالفة.

ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015 الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ 16 عربيا، و109 عالميا من إجمالي 180 دولة، من حيث معدلات وفيات حوادث السير.