نتنياهو: غير معنيين بمواجهة فلسطينية في ظل عملنا ضد حزب الله

القدس / أسامة الغساني / الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إنه لا يريد اندلاع مواجهات في الضفة وغزة، في الوقت الذي يقوم فيه الجيش بأعمال ضد حزب الله وإيران، حسبما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأوضح نتنياهو خلال اجتماع وزراء حزب الليكود، أن إسرائيل لا تريد اشتعال الجبهة الفلسطينية في هذا الوقت، في ظل عمل إسرائيل ضد حزب الله، وضد إيران.

وذكر أن "الجيش يعمل من أجل اكتشاف أنفاق حزب الله، واحدا تلو الآخر حتى القضاء على التهديد الذي تمثله على الحدود الشمالية".

وأضاف أيضا أن "إسرائيل تواصل العمل على الصعيد الدبلوماسي من أجل إدانة حزب الله وإيران وتشديد العقوبات المفروضة عليهما".

وأشار أن إسرائيل تدفع بإيران للخروج من سوريا، لكن المهمة لم تنته بعد، كما تعمل على القضاء على الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله في لبنان.

وأفاد أن الظروف الحالية تجعل إسرائيل غير معنية باشتعال الجبهة الفلسطينية.

واستدرك "لكن في حالة الاضطرار لذلك فإننا جاهزون، وسنحقق عملية عسكرية في غزة أكثر بكثير مما هو متوقع، لأننا استغللنا الوقت ولا زلنا نستغله من أجل الاستعداد لها، والكابينيت (المجلس الوزاري المصغر) تلقى كافة التفاصيل".

وزعم الجيش الإسرائيلي، السبت، اكتشاف نفق هجومي جديد يمتد أسفل الحدود مع لبنان، وهو ثاني نفق تعلن تل أبيب اكتشافه منذ الثلاثاء الماضي.

وقال الناطق بلسان الجيش رونين مانيليس، إن مسار النفق تحت سيطرة الجيش وأنه تم تفخيخه؛ بحيث يعرض من يحاول دخوله من الجانب اللبناني للخطر.

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، بدء عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "درع الشمال" لتدمير ما تقول إنها أنفاق حفرها "حزب الله" أسفل حدودها مع لبنان.

والخميس، كلفت الخارجية اللبنانية مندوبتها لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد تل أبيب إزاء ما قالت إنها "حملة تشنها ضد البلاد".