قطر: الدوحة تملك قرارها وحضرت يوم غاب حكام دول الحصار

الرياض/ الخليج 365-

قال مسؤول قطري، الأحد، إن بلاده تملك قرارها وحضرت يوم غاب حكام دول "الحصار"، في إشارة للسعودية والبحرين والإمارات التي غابت عن القمة الخليجية العام الماضي.

جاء ذلك في أول تعليق على وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، الذي انتقد غياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، عن حضور القمة الخليجية اليوم بالرياض.

ورفض أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية الانتقاد البحريني، قائلا عبر حسابه بـ"تويتر": "قطر تملك قرارها وحضرت قمة الكويت في حين غاب حكام دول الحصار عن الحضور، وقطر لا تحتاج نصائح من دول تبع".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير خارجية البحرين، الذي تشارك بلاده بالقمة قال : "في الرياض لحضور قمة الخير و الموقف الواحد، كان الأجدر بأمير قطر (الشيخ تميم بن حمد) أن يقبل بالمطالب العادلة (لم يحددها) ويتواجد في القمة".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وصل إلى مطار الملك سلمان بالرياض، للمشاركة بالقمة الخليجية كل من الملك حمد بن عيسى، عاهل البحرين، وأمير الكويت صباح الأحمد، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني، نائبا عن السلطان قابوس بن سعيد، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.



وكشف وكالة الأنباء القطرية، اليوم أن وزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر، سلطان المريخي وصل إلى الرياض لترؤس وفد بلاده بالقمة الخليجية.وأمس السبت، كشف مصدر قطري مسؤول لمراسل الخليج 365 بقطر، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد لن يشارك بالقمة الخليجية الـ39، مشيرا أن تمثيل البلاد سيكون على مستوى "وزير دولة"، دون تفاصيل أخرى.

وعقدت آخر قمة لدول مجلس التعاون بالكويت في ديسمبر/كانون أول 2017، وكانت الأولى في ظل الأزمة الخليجية، بحضور أميري الكويت وقطر.

وفي المقابل، شاركت الدول الخليجية الثلاث المقاطعة للدوحة (السعودية والإمارات والبحرين) في تلك القمة، بمستوى تمثيل هو الأدنى في تاريخ مشاركات تلك الدول في القمم الخليجية.

فيما مثل سلطنة عمان في القمة الماضية، نائب رئيس الوزراء، ويعد هذا هو التمثيل الطبيعي بالنسبة لعمان؛ حيث اعتاد قابوس، منذ عام 2011، الغياب عن حضور القمم الخليجية.

وينوب عن رئيس الإمارات خليفة بن زايد، عادة، نائبه محمد بن راشد حاكم دبي.