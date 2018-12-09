الملك_سلمان يستقبل أمير #الكويت رئيس وفد بلاده إلى ⁧#القمة_الخليجية

صحيفة الخليج الالكترونية

الخليج – محمد الطيار – مازن العمري : استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وصل إلى الرياض لرئاسة وفد بلاده إلى قمة مجلس التعاون الخليجي 2018.

وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدؤوا التوافد إلى الرياض اليوم لحضور اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وسوف تناقش قمة مجلس التعاون الخليجي 2018 اليوم العديد من الملفات على رأسها ملف التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وفق للمبادرة التي أطلقها الملك عبدالله عام 2015.

وتبحث القمة الخليجية بالرياض برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، كذلك عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة ويبحث مجلس التعاون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.