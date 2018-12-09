- 1/3
- 2/3
- 3/3
صحيفة الخليج الالكترونية
الخليج – محمد الطيار – مازن العمري : استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الملك حمد رئيس وفد البحرين إلى القمة الخليجية الـ39.
وتبحث القمة الخليجية بالرياض برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.
كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.
ويبحث مجلس التعاون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.
شكرا لقرائتكم خبر عن #خادم_الحرمين يستقبل الملك حمد رئيس وفد #البحرين إلى #القمة_الخليجية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .