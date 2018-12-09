خادم_الحرمين يستقبل الملك حمد رئيس وفد #البحرين إلى #القمة_الخليجية

صحيفة الخليج الالكترونية

الخليج – محمد الطيار – مازن العمري : استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الملك حمد رئيس وفد البحرين إلى القمة الخليجية الـ39.

وتبحث القمة الخليجية بالرياض برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.

ويبحث مجلس التعاون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.