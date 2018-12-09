شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وفود الإمارات وعمان والبحرين للقمة الخليجية والان مع التفاصيل

توافد القادة المشاركون في فعاليات القمة السنوية الـ39 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، على السعودية؛ حيث كان في استقبالهم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واستقبل الملك سلمان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يترأس وفد بلاده المشارك في القمة التي تستضيفها الرياض.

ووصل وفد مملكة البحرين إلى السعودية؛ للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض.

واستقبل الملك سلمان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لدى وصوله.

كما استقبل الملك سلمان نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد آل سعيد، الذي يرأس وفد بلاده في فعاليات القمة.

وفي وقت سابق، كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن أن قادة دول الخليج سيبحثون خلال قمتهم "عددا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبَل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة".

وأوضح أن قادة الخليج سيبحثون أيضا آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

والقمة المرتقبة هي ثامن قمة خليجية اعتيادية تستضيفها السعودية منذ نشأة المجلس، إضافة إلى قمة استثنائية استضافتها عام 2009 لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

ومنذ أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر مايو عام 1981، وانتهاء بآخر قمة استضافتها الكويت عام 2017، ثم القمة المرتقبة في الرياض 9 ديسمبر 2018، مر قطار القمم الخليجية بـمحطات مهمة على مدار 38 عاما، ورغم ما مرت به المنطقة من ظروف وتحديات؛ فقد استمرت دورية انعقاد القمم الخليجية طوال نحو 4 عقود.

والقمة المقرر عقدها، الأحد، تُعَد ثاني قمة خليجية بعد قيام السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران من العام الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، وذلك بعد القمة التي استضافتها الكويت، العام الماضي.