شكرا لقرائتكم خبر عن هدية مرعبة وغريبة في حفل عيد ميلاد والان مع التفاصيل

وقعت سيدة بريطانية في موقف مرعب خططته بنفسها دون أن تدري ، وذلك حينما أرادت أن تفاجأ صديقيها الزوجين بهدية غير مألوفة أثناء إحتفالهما بعيد ميلاد إبنهما المتوفي منذ 4 سنوات .

ووفقاً لصحيفة الإندبندنت فقد سافرت ” كارين بيكر “مع الزوجين اللذين اعتادا على الإحتفال بعيد ميلاد ابنهما المتوفي في عمر الـ22 إلى أحد الفنادق بجامايكا ، وطلبت من إدارة الفندق أن تزين غرفة صديقيها بهدية خاصة بهذه المناسبة .

وسبقت “بيكر” الأبوين إلى الغرفة لتصاب بالفزع بعد أن رأت دمية على شكل جثة مصنوعة من الملابس و ملقاة على السرير والدموع تنهمر من عينها ، وفوقها كعكة مكتوب عليها “نحن نفتقدك أليكس ” .

وقالت ” بيكر ” أن المشهد كان مروعاً بينما سارعت وأزالتها قبل دخول صديقيها .

من جهتها سارعت شركة السفر البريطانية المسؤولة عن تنظيم الرحلة إلى الإعتذار مؤكدة أن هناك سوء تفاهم دون وجود نية للإساءة وأعادت مبلغ 1500 جنيه إسترليني وذلك بعدما أثيرت القضية إعلامياً .