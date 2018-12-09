شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الذاتية.. كيف يقدمها نظام فارس؟ (ملف معلوماتي) والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم أنها قامت بتحديث نظام فارس الذي يوفر الخدمة الذاتية عن طريق الإنترنت ، كما يتيح لجميع الموظفين لقيام بكافة الخدمات التي قد يحتاج إليها الموظف ، ما يتيح مراجعة جميع البيانات الشخصية والأساسية الخاصة به وكذلك الاطلاع علي السجل الوظيفي ، ويمتاز الموقع بسهولة الاستخدام عكس ما قبل التحديث.

وقد أكدت وزارة التعليم علي أن النقل يستهدف جميع شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم – التعليم العام – ممن تنطبق عليهم الضوابط علي شغل الوظائف التعليمية علي المستوي الخامس للبنات والبنين ممن يشغل المرتبة السادسة فأعلي وفق الشروط التالية: التقديم بمؤهل البكالوريوس، بكالوريوس تربوي أو غير تربوي ودبلوم تربوي، ضرورة اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس)، أن يكون لائقاً طبيًّا، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا أمنية أو فكرية أو سلوكية أو قضايا الشرف والأمانة.

وخطوات التحويل من الكادر الإداري للتعليمي: الدخول للكادر الإداري الموجود في نظام فارس، ثم الدخول إلي الخدمة الذاتية للتوظيف، ثم القيام باختيار أيقونة طلب التحويل إلى الكادر التعليمي، ثم نقم بالنقر على زر “إضافة”، لأن خلالها يوثق النظام تسجيل وتقديم طلب جديد.

بعدها ستظهر قائمة فيها عدد من البيانات المطلوب الإقرار بصحتها، بعدها نقم باختيار موافق أو لا بعدها نضغط على "التالي" ثم نقوم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة من خلال " إضافة مرفق"، بعدها سيظهر الطلب في الشاشة الرئيسية لنظام فارس، يمكن معرفة حالة طلب المتقدم من خلال تلك الشاشة.

والمستندات المطلوبة للتحويل من الكادر الإداري للتعليمي عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، أصل شهادة المؤهل الدراسي مرفق معها صورة منها موثقة، صورة من الهوية الوطنية مع أصل الهوية، أصل الدبلوم التربوي وصورة منه إذا كان الطالب للتغير غير تربوي، صورة من اختبار القياس الخاص بالموظف، وملء نموذج الإقرار والتعهد.

يذكر أن الوزارة قد نوهت علي أن عمليات تقديم الطلبات سيكون من خلال نظام فارس والدخول مباشرة علي الرابط الجديد الذي أعلنته الوزارة، رابط الدخول إلي موقع فارس من https://bit.ly/2zQ11U1، أما رابط الاستعلام عن النتائج عبر هذا الرابط https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx.