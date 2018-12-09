شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب نصف طن حشيش والإطاحة بـ35 مُهرباً في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

تمكنت قوات حرس الحدود بمناطق جازان ونجران وعسير، من إحباط محاولات تهريب أكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدر خلال ربيع الأول الماضي، وألقت القبض على 35 شخصاً متورطين في عمليات تهريبها.

أوضح ذلك المتحدث باسم حرس الحدود، وقال إنه تم القبض على المتهمين بعد تجاوزهم الحدود الجنوبية البرية والبحرية للمملكة، وبلغ مجموع ما تم ضبطه 518 كيلوجراماً من الحشيش.

وأبان أن المهربين المضبوطين 13 مواطناً، و13 يمنياً، و9 أثيوبيين، وتمت إحالتهم والمضبوطات التي بحوزتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم.