شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول للالتحاق في برنامج زمالة جامعة الملك سعود للتخدير المناطقي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعلنت كلية الطب ممثلة بمركز الدراسات الطبية العليا عن فتح باب القبول للراغبين الالتحاق في برنامج زمالة جامعة الملك سعود للتخدير المناطقي 2019/2020, وذلك اعتباراً من اليوم ولغاية يوم الأحد 23 / 4 / 1440 هـ , الموافق30 / 12 / 2018م ،علماً بأن المقابلات الشخصية ستكون في يوم الأحد 7/ 5 / 1440هـ , الموافق 13/ 1/ 2019 م , في قسم التخدير بمبنى العناية المركزة بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود .
وأوضح مدير البرنامج الدكتور أحمد ثلاّج أن البرنامج سيبدأ بنهاية شهر يناير 2019م , وعلى الراغبين الالتحاق تقديم نسخة محدثة من السيرة الذاتية والمؤهلات على البريد التالي :
[email protected] وللاستفسار يمكنكم الاتصال بسكرتارية القسم على الرقم: 0114692019 .
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