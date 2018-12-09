الداخلية الفرنسية: 31 ألفا شاركوا في مظاهرات "السترات الصفراء" واعتقال 700

قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن 31 ألف شخص شاركوا في مظاهرات "السترات الصفراء"، اليوم السبت، معلنة اعتقال 700 متظاهر منهم.

وأوضحت الوزارة أن الإحصائية تشمل حركة المظاهرات ومعتقليها في جميع المدن الفرنسية بما فيها العاصمة باريس التي بلغ عدد المتظاهرين فيها نحو الـ8 آلاف.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في وسط باريس مع تواصل احتجاجات معلن عنها من قبل على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأُغلقت عشرات الشوارع أمام حركة المرور كما أغلقت متاحف ذات شهرة عالمية مثل متحف أورسيه واللوفر ومركز بومبيدو أبوابها.

وغطيت العديد من المتاجر بألواح لحمايتها من النهب وأزيلت مقاعد الشوارع والمواد المستخدمة في مواقع البناء لتجنب استخدامها كمقذوفات.





وبدأت الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي في أول الأمر ثم انتقلت إلى الشوارع، واليوم السبت، هو الأسبوع الرابع لها في تحدٍ واضح لماكرون وسياساته.

وانطلقت المظاهرات في نوفمبر/تشرين الثاني؛ احتجاجاً على العبء الذي تشكله زيادة الضرائب على الوقود، ثم تحولت إلى تمرد واسع مشوب بالعنف في بعض الأحيان. ولا يوجد زعيم رسمي لحركة الاحتجاج مما يجعل من الصعب التعامل معها.





ورغم تراجع الحكومة عن تطبيق الزيادة في ضريبة الوقود، تواصل حركة "السترات الصفراء" المطالبة بتنازلات أكثر من الحكومة بما في ذلك خفض الضرائب وزيادة الرواتب وخفض تكاليف الطاقة وتحسين مخصصات التقاعد واستقالة ماكرون.