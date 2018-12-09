قطر توفد وزير دولة للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أرسلت قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي لحضور القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد اليوم الأحد في الرياض. وكتب مدير المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الخارجية القطرية أحمد الرميحي على تويتر "وصول سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي إلى الرياض لترأس وفد دولة قطر لقمة التعاون، وكان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار مدني".

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