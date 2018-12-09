اكتشاف أقدم أثر لوباء الطاعون في السويد

أكد علماء من جامعة جوتنبرج عثورهم على أقدم أثر معروف لوباء الطاعون، وذلك بعد فحص هيكل عظمي في قبر يعود لـ٤٩٠٠ عام.

وقال الباحثون إنهم عثروا على الحمض النووي ”DNA” الخاص ببكتيريا الطاعون، واستخدموا تقنيات متطورة لتحديد عمره.

وأشارت الدراسات السابقة إلى أن بكتيريا يرسينيا بيستيس المسببة للطاعون نشأت في آسيا، إلا أن نتائج الدراسة الحالية، التي شارك بها علماء من السويد والدنمارك وفرنسا، جاءت لتنفي تلك الدراسات وتعيد تقييمها؛ حيث يعود الهيكل العظمي الذي تم فحصه لمزارعين عاشوا في العصر الحجري الأوسط، أي قبل ٤٩٠٠ عام، في منطقة تقع خارج مدينة فالشوبينج السويدية.

ومن الممكن أن يحل الاكتشاف الجديد لغز انتشار الوباء في العصر البرونزي في عدة مناطق من أوراسيا، حيث لم يعرف أين ومتى بدأ انتشار المرض، حتى اليوم.

وقال البروفيسور الأقدم في جامعة يوتوبوري كريستيان كريستيانسن لوكالة الأنباء السويدية: “وجدنا أقدم الآثار المعروفة للطاعون”.

ويتطلع العلماء لتحديد مكان نشأة الوباء بدقة، ولديهم تكهنات بأنه ظهر بداية شمال البحر الأسود قبل بضع مئات من السنوات من ظهوره في مدينة فالشوبينج السويدية.

وأوضح البروفيسور كريستيانسن أن جميع آثار الطاعون اللاحقة هي أنواع مختلفة من النوع الذي تم اكتشافه الآن.