رئيس سيراليون يطالب بازالة العقبات أمام الاستثمار بإفريقيا

أكد رئيس سيراليون جوليس مادا بيو، ضرورة ازالة جميع العقبات أمام الاستثمار في القارة الافريقية.

وأضاف في كلمته في الجلسة الإفتتاحية لمنتدى إفريقيا 2018 اليوم/الأحد، انه لابد من وجود دعم كبير لوضع المرأة في افريقيا، مطالبا بازالة جميع العقبات التي تواجه المرأة في افريقيا لتكون شريكا اساسيا في التنمية.

وشدد على أن افريقيا لديها مصير واحد وهدف واحد.

من جانبه، حذر رئيس جمهورية مدغشقر من أن عدم التنمية في القارة الافريقية سيؤدي إلى انعدام الامن.

وأضاف أن القارة السمراء تمتلك إمكانيات كبيرة ولابد من استغلالها بالشكل الأمثل.

وأوضح في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، اننا لم نعد نقبل ان نرى شبابنا يعرضون حياتهم للخطر في دول اخرى للبحث عن فرص عمل.

يشار الى ان منتدى إفريقيا 2018، يعقد حاليا في شرم الشيخ فى نسخته الثالثة تحت عنوان: “القيادة الجريئة والالتزام الجماعى وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية”.

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