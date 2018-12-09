رئيس مفوضية الإفريقية: البنية التحتية ودور الشباب يزيد من الانتاجية

أكد تطوير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد أن البنية التحتية والثروة الرقمية ودور الشباب يزيد من الإنتاجية في إفريقيا.

و أوضح موسى فقي محمد خلال كلمته بمنتدى افريقيا 2018 اليوم الأحد، أن هناك فرص سانحة في مجالات عدة تضع افريقيا كمنطقة جذب كبيرة للاستثمار.

واضاف أن منتدى إفريقيا يركز على التحديات التي تواجه إفريقيا حاليا مثل دور القطاع الخاص وريادة أعمال الشباب.

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