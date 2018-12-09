أبرز مشاريع كيك ستارتر التقنية لشهر نوفمبر 2018

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

جولة جديدة لأبرز مشاريع منصة كيك ستارتر المتعلقة بالتقنية، والتي انطلقت ونجحت في الحصول على التمويل خلال الشهر المنصرم؛ شهر نوفمبر 2018، يمكن استعراض القائمة أدناه التي تحتوي على 10 مشاريع مختارة، أو تصفح قائمة مشاريع الأشهر السابقة عبر صفحة أرشيف هذه السلسلة ،،، قراءة ممتعة.

1. مساعد التصوير الشخصي المتحرك

الجهاز المسمى (pivo) هو عبارة عن قاعدة ذات شكل أسطواني تمسك الهاتف الذكي وتقوم بتصويرك وأنت تتحرك، تشرح، تعمل حركات، أو حتى لإلتقاط صور بانورامية رائعة، فيه خاصية الحركة وعدة أوضاع مبرمجة مسبقاً، مثلاً وضع التتبع والذي هو مفيد لمن يقومون بتصوير أنفسهم وهم يشرحون أو يقدمون الدروس العملية، ووضع الصور الشخصية المتعددة، ووضع التايم لاب، وغيرها من الأوضاع المفيدة لصناعة محتوى مرئي مميز أو صور ثابتة استثنائية.

يبدأ سعر المنتج من 70 دولار ويزيد بحسب الإضافات الملحقة والأسبقية في الحجز، أما المشروع فمتاح حتى 10 يناير 2019.

2. طائرة مسيرة “درون” متطورة وسهلة الاستخدام

التنافس في تطوير الطائرات المسيرة (طائرات الدرون) يتم على صعيدين: الخصائص والإمكانيات، وكذلك السهولة في الاستخدام، فمن أجل النجاح في توسيع السوق ونشر هذه التقنية بين فئات الشعب المختلفة، فيجب أن يكون استخدامها سهلاً يمكن أن يقوم به أي فرد وبدون جهد كبير للتعلم، وهذا المنتج قد حقق قفزة جيدة على الصعيد الثاني: سهولة الاستخدام.

الطائرة المسيرة “Hover 2” مصممة أساساً لتصوير السيلفي من الجو، سواء صور ثابتة أو متحركة، وهي سهلة الاستخدام وتستخدم الذكاء الإصطناعي (AI)، تقدم عدة خصائص ومميزات مما تقدمه طائرات الدرون اليوم (قامبل لعدم الاهتزاز – متتبع الحركة – لقطات وحركات معرفة مسبقاً) بالإضافة إلى خاصية اجتياز العوائق المتطورة، وغيرها.

يمكن التحكم بالطائرة بثلاثة طرق: عبر التطبيق الهاتفي، عبر عصى التحكم الصغيرة، عبر جهاز التحكم عن بعد، أما المسافة التي يمكن أن تصل إليها دون الخروج عن السيطرة فهي 5 كيلومترات، تزن نصف كيلو جرام وتدوم البطارية لـ 23 دقيقة، وأخيراً دقة التصوير تصل إلى 4K.

بدأ سعر الحجز بـ 400 دولار، ويرتفع السعر بحسب الأسبقية والحزمة، أما المشروع فيفتح أبوابه حتى 30 ديسمبر 2018.

3. بنك الطاقة الذي يتحمل ثقل السيارات

هو بنك طاقة (خازن) مخصص للسفر والمغامرة، يتحمل الظروف القاسية وضد الماء والصدمات، ويوفر عدة منافذ للشحن منها مخرج للكهرباء المتغيرة (AC) لشحن الحواسيب الشخصية العادية، بالإضافة إلى 4 مخارج لشحن الهوات والأجهزة الذكية (2 من نوع USB-A و 2 من نوع USB-C)، أما سعة البطارية فهي 27000mAh ويحتوي على ضوء فلاشي من نوع LED، وأخيراً لوح صغير مدمج لشحن البطارية بالطاقة الشمسية.

يتراوح سعر المنتج بين 150 و 170 دولار، والمشروع مفتوح حتى 27 يناير 2019.

4. جهاز تنقية الماء عبر تحريكه في دوامات

هذا المنتج المسمى “MAYU” عبارة عن زجاجة ماء كبيرة وقاعدة صغيرة وأنيقة، الهدف هو شرب ماء صحي وأكثر نقاءً، الطريقة: عبر تحريك الماء داخل الزجاجة في دوامة، فحسب قول المصنعين، حركة الماء تساهم في التخلص من البكتيريا وإنعاش الماء وجعله صحياً أكثر، وأن هذه الطريقة تعيد الإنسان إلى أصوله الأولى، حين كان يشرب من الأنهار الجارية ماءً عذباً زلال.

المنتج هو قطعة فنية جميلة تزين بها غرفة الجلوس أو المطبخ، بالإضافة إلى كونها أداة عملية، القاعدة متوفرة بعدة أشكال وألوان، والبطارية الداخلية تكفي قرابة الساعتين.

سعر المنتج بين 90 و 100 دولار، والمشروع مفتوح حتى 13 ديسمبر 2018.

5. سكوتر كهربائية أنيقة، وعصرية، وعملية

جهاز الـ “سكوتر” الكهربائي أو ما يمكن تسميته بـ “دراجة الرِجل” بكسر الراء، هو أداة مفيدة للتنقل في المدن المزدحمة، وهي أدوات منتشرة في العالم الغربي على عكس العالم العربي الذي يعتبرها لعبة من لعب الأطفال، وهذا المنتج المسمى “Unagi” هو عبارة عن سكوتر كهربائي بتصميم عصري وأداء قوي.

تم تصنيع الأنابيب من ألياف الكربون والتي تقدم توازن بين المتانة وخفة الوزن، وبقية الأجزاء مصنوعة من الألمنيوم، والوزن الإجمالي لا يتعدى 10 كيلوغرام، السرعة القصوى هي 15 ميل في الساعة، وتشحن بطاريتها في 5 ساعات لتكفي مسافة 15 ميل، تحتوي على كشاف أمامي، وغيرها من الخصائص والمميزات.

سعر المنتج يبدأ من 623 دولار، والمشروع مفتوح حتى 28 ديسمبر 2018.

6. منقي ومستعشر هواء منزلي فعال

مع ازدياد التلوث في العالم وزيادة خوف الإنسان من الأضرار الناتجة عن ذلك، تزيد أيضاً حلول التنقية وتصفية الهواء داخل المنازل والمكاتب، وجهاز (Wynd Halo) الذي يتكون من قطعتين منفصلتين يوفر حلاً جيداً لهذه المشكلة، فالقطعة الأصغر تقوم بمراقبة الهواء وعرض معلومات عن خصائصه ومدى تلوثه (يتكون من 10 حسّاسات مختلفة)، وجهاز تنقية كبير قادر على تنقية ما مساحته 1200 متر مربع في نصف ساعة فقط.

يتراوح سعر المنتج المكون من قطعتين بـين 280 و 300 دولار بحسب الأولوية في الحجز، أما المشروع فمتاح حتى 13 يناير 2019.

7. آلة موسيقية جديدة تعتمد على اللمس

هذه الآلة الموسيقية المسماة “ContinuuMini” هي نسخة مصغرة من الآلة الأغلى سعراً “Continuum Fingerboards” والتي ابتكرها وطورها الدكتور “Lippold Haken” في بداية هذا القرن، وهي آلة تعتمد على اللمس بالأصابع وتصدر أصوات موسيقية عالية الجودة، لا تحتاج لجهاز حاسوب ويتم توصيلها مباشرة بمكبرات الصوت، تعطي نفس جودة الصوت التي تعطيه الآلة الأكبر لكن بحجم أصغر وسعر أقل (يمكن الاستماع لبعض الموسيقى الذي يمكن لهذه الآلة أن تنتجه )

يبدأ سعر الجهاز بـ 600 دولار، والمشروع متاح حتى 11 ديسمبر 2018.

8. خوذة متطورة لسائقي الدراجات النارية

الخوذة التي تحمل اسم “JARVISH” تقدم التطور التقني لما يمكن أن تكون عليه الخوذ في هذا العصر، فهي متصلة عبر البلوتوث بالهاتف الذكي ويمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية عبر مساعد أمازون أليكسا، تحتوي على شاشة صغيرة شفافة لعرض بعض الإشعارات والرد على المكالمات وأيضاً تتبع المسار عبر الجي بي إس مباشرة من داخل الخوذة، كاميرات أمامية وخلفية، وخاصية عزل الصوت، وكل هذا بوزن لا يتعدى الـ 2 كيلوغرام وبطارية تدوم لأربع/ست ساعات.

يبلغ سعر المنتج 400 دولار للنسخة الخفيفة، والمشروع متاح حتى 12 يناير 2019.

9. طابعة خزف ثلاثية الأبعاد بسعر معقول

تقدم الطابعة “CERAMBOT” نفسها على أنها أرخص طابعة ثلاثية الأبعاد لصناعة الأشكال والمجسمات الخزفية (وليس البلاستيكية)، فكما نعلم أن هنالك عدة أنواع من الطابعات الثلاثية الأبعاد بناءً على المادة المستخدمة، أشهر نوع هي التي تستخدم خيوط اللدائن مثل البلاستيك، أما هذه فهي صديقة للبيئة وتستخدم لصناعة المجسمات والتماثيل أو الأشكال الفنية المفيدة في الزينة والعرض.

يبدأ سعر الطابعة بـ 200 دولار ويزيد المبلغ بحسب الباكيج والأسبقية، أما المشروع فمتاح حتى 11 يناير 2019.

10. شاحن وبنك طاقة لاسلكي يلتصق بهاتفك

أحد منتجات الشحن اللاسلكي، هو بنك طاقة (خازن) وشاحن في نفس الوقت، يلتصق بهاتفك الذكي من الخلف ويشحن بينما تستخدم الهاتف، كما يمكن استخدامه كحامل لعرض شاشة الهاتف أثناء الانشغال (بشكل أفقي)، أما حجم الخازن فهو 3000mAH.

أقفل المشروع أبوابه في بداية شهر ديسمبر بعد أن حقق تمويل فاق الـ 50 ألف دولار.

ختاماً …

بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه القائمة، نأمل أن يحمل لنا شهر ديسمبر العديد من المنتجات المبتكرة والجديدة التي تساهم في تحريك عجلة الابتكار وتسهيل حياة الإنسان، لمزيد من الإنتاجية في حياة الأفراد، نلقاكم على خير بداية الشهر القادم.

التدوينة أبرز مشاريع كيك ستارتر التقنية لشهر نوفمبر 2018 ظهرت أولاً على عالم التقنية.