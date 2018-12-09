شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: مقتل 5 مسئولين محليين بالسودان فى تحطم طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 5 مسئولين محليين سودانيين مصرعهم، اليوم الأحد، فى تحطم طائرة بشرق البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. ومن بين القتلى والى القضارف ووزير الزراعة فى الولاية.

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