شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل المطالب العادلة ويتواجد بالقمة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى، مشاركته فى القمة الخليجية الـ 39 التى تنطلق فى السعودية اليوم، برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، مع رفضه لموقف قطر.

وقال الشيخ خالد بن أحمد: "فى الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد.. كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة و يتواجد فى القمة".

وتنطلق أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجى، بقصر الدرعية بالرياض، برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة عددا من الملفات المهمة على رأسها مستقبل المجلس الذى واجه الشهور الماضية مجموعة من التحديات، خاصة بعد خروج إمارة قطر عن النسق الخليجى، وانضمامها لمحور دعم الإرهاب بالمنطقة الذى يضم بجانبها تركيا وإيران.