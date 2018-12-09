شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور لقاء الملك سلمان والشيخ محمد بن راشد على هامش القمة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإمارتى وحاكم دبى، على رأس وفد الإمارات المشارك فى أعمال القمة الخليجية الـ 39، حيث كان فى استقباله الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.









وعقب الاستقبال عقد الملك سلمان، جلسات مباحثات مع الشيخ محمد بن راشد، قبل بدء فعاليات القمة الخليجية.





وتنطلق أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجى، بقصر الدرعية بالرياض، برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة عددا من الملفات المهمة على رأسها مستقبل المجلس الذى واجه الشهور الماضية مجموعة من التحديات، خاصة بعد خروج إمارة قطر عن النسق الخليجى، وانضمامها لمحور دعم الإرهاب بالمنطقة الذى يضم بجانبها تركيا وإيران.