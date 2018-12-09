باحث يفجّرها داوية: السودان نبي واسمه سيدنا (السودان) بن سيدنا (كوش) بن سيدنا حام بن سيدنا نوح.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فجر باحث سوداني عبر إحدى فضائيات بلاده مفاجأة كبيرة أثار جدلاً اسفيرياً واسع وتم تداولها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي السوداني.

وبحسب ما شاهد محرر الموقع فقد أكد الباحث في حديثه أن السودان أصلاً نبي من أنبياء الله واسمه سيدنا السودان.

وزاد على ذلك بقوله أن سيدنا كوش أصلاً نبي وجده سيدنا نوح وأنجب الكثير من الأولاد ولكن المذكورين الحبشة والسودان, والسودان نبي اسمه سيدنا السودان ولد سيدنا كوش بن سيدنا حام بن سيدنا نوح

واستدل الباحث في حديثه بكتاب اليعقوبي (ممالك الحبشة والسودان) الذي ذكر أنه عندما تفرق أبناء حام من أرض بابل إلى المغرب أتوا عن طريق الفرات إلى أرض النيل فأسسوا مملكتين الحبشة والسودان.

وتابع حديثه المثير الذي أثار ضجة واسعة ورصده محرر موقع النيلين: سيدنا السودان انجب أربع أولاد وهم نوبة والزنوج وبربر وبجا, وبجا هو أيضاً نبي لأنه بن سيدنا السودان بن سيدنا كوش بن سيدنا حام بن سيدنا نوح.