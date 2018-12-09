الهلال يخطط لتواصل صحوته ضد الهلال كادقلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يستضيف الهلال بملعبه في مدينة أم درمان، مساء الْيَوْم الأحد، الهلال كادقلي، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة (ب)، في الدوري السوداني الممتاز.

ويسعى الهلال صاحب الأربع نقاط، الذي تعادل في ملعبه بالجولة الأخيرة، أمام الأهلي شندي، إلى العودة لسكة الانتصارات، وتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، لانتزاع صدارة المجموعة من الشرطة.

وتبدو معنويات الهلال في قمتها، بعد تأهله إلى دور الـ32، في دوري أبطال إفريقيا، بجدارة على حساب الجيش الزنجباري.

وحافظ الهلال على شباكه نظيفة، في المباريات الأربع الرسمية التي خاضها، منذ بداية الموسم.

ولا تعاني قائمة الهلال أي غيابات، سوى لاعب المحور المالي، بوبكر ديارا، المتواجد ببلاده، لذا سيجد المدير الفني المكلف، التونسي إيراد الزعفوري، أمامه فسحة من الخيارات.

أما الفريق الضيف، الهلال كادقلي، فقد تعادل في أول مباراتين، في ملعبه أمام الشرطة (1-1)، وخارج ميدانه بذات النتيجة، أمام الرابطة كوستي.

وستحمل المباراة بعدا خاصا لقائد ومدافع الهلال السابق، سيف مساوي، اللاعب الحالي للهلال كادقلي، الذي سيواجه الهلال مرة أخرى، مع فريق مختلف، بعد أن واجهه في الموسمين الماضيين، عندما كان لاعبا بصفوف الأهلي شندي.