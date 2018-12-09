شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في خبر مفاجيء ،وفاة والي ولاية القضارف وعددا من مرافقه إثر سقوط مروحية كانت تقلهم في جولة تفقدية بإحدى محليات الولاية. Short URL : Copied

شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل..وفاة والي ولاية القضارف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .