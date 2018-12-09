شهاب محمد - الخرطوم - ناشط سعودي: ضباط بالحرس الملكي يتناقلون خبر وفاة الملك سلمان

الخليج 365:

نشر الناشط السعودي عبد الله الغامدي، تغريدةً عبر حسابه في موقع “تويتر”، صباح الأحد، قال فيها إن بعض ضباط الحرس الملكي يتناقلون خبر وفاة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

لكنّ الغامدي استدرك بالقول إنّه لم يتم التأكد من صحة خبر الوفاة من عدمها من مصادره الخاصة حتى الآن.

وتنطلق اليوم الاحد القمة الخليجية الـ39، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017 عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، بينما تتواصل الضغود الدولية على السعودية لكشف حقيقة المتورط الرئيسي في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول يوم الثاني من شهر اكتوبر الماضي.