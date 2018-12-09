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وقال مدير عام أوقاف القدس عزام الخطيب في اتصال هاتفي مع مراسل "سبوتنيك":" الشرطة الإسرائيلية سهلت اقتحامات المستوطنين بفتح باب المغاربة أمامهم وحراستهم أثناء جولاتهم وطقوسهم في جنبات الحرم القدسي".
وأضاف الخطيب "أضحت الاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين تحظى بغطاء رسمي بعد أن حظيت بمشاركة وزراء وآخرهم اليوم وزير الزراعة أوري آرئيل في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين حول العالم".
وتابع: "هذه الاقتحامات تنذر بعواقب وخيمة في ظل تدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك حيث أن الحرم القدسي خالص للمسلمين ويمنع المساس به".
يذكر أن الجمعيات الاستيطانية وجهت دعوات للمستوطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتكثيف اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال فترة عيد الأنوار.
شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة وزير إسرائيلي... عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .