- 1/2
- 2/2
وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أنا في الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد".
© REUTERS / Assad Hani
وكانت قطر قد أعلنت عن أنها ستوفد وزيرا للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد.
وأشارت قطر إلى أن وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، سيحضر القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد اليوم الأحد، في المملكة العربية السعودية.
وقال مدير مكتب الإعلام في وزارة الشؤون الخارجية بقطر أحمد الرميحي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريحي إلى الرياض ليقود وفد قطر إلى قمة مجلس التعاون الخليجي".
وبدأ ملوك وأمراء مجلس التعاون الخليجي، صباح اليوم الأحد، في التوافد على العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لحضور القمة الخليجية الـ39.
تبدأ القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمالها في الرياض، اليوم الأحد، في وقت تتعرض فيه الوحدة الإقليمية للخطر بسبب خلاف مرير مع قطر بينما تواجه السعودية أزمة دبلوماسية أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ومن المتوقع أن تركز القمة على القضايا الأمنية، بما في ذلك حرب اليمن وأنشطة إيران في المنطقة، وقد تتطرق إلى السياسات النفطية ومقاطعة قطر من بعض جيرانها.
ومن المقرر أن تعقد القمة، ليوم واحد، بحضور قادة "المجلس الخليجي"، الذي يضم السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان.
وكان "المجلس" تلقى صدمة كبيرة، في 5 حزيران/يونيو 2017؛ عقب إعلان السعودية والبحرين والإمارات، ومعها مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وفرض مقاطعة واسعة عليها، كما تقدمت دول المقاطعة بمجموعة طلبات مقابل سحب قرارات المقاطعة ولكن رفضت الدوحة حتى الآن الأمر، واعتبرته مساسا بسيادتها الداخلية.
شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من دول المقاطعة على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .