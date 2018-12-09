بدء وصول قادة "مجلس التعاون" لحضور القمة الخليجية... والملك سلمان في الاستقبال

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الوفود المشاركة، حيث وصل أول وفد وكان لسلطنة عمان وترأسه السيد فهد بن محمود آل سعيدـ، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بـالسلطنة، بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت "واس"، بأن ثاني الوفود التي استقبلها الملك سلمان فور وصولها إلى الرياض كان من الإمارات، ويترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.



​كما وصل ملك البحرين حمد بن عيسى أيضا إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور فعاليات القمة الخليجية.

تبدأ القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمالها في الرياض، اليوم الأحد، في وقت تتعرض فيه الوحدة الإقليمية للخطر بسبب خلاف مرير مع قطر بينما تواجه السعودية أزمة دبلوماسية أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ومن المتوقع أن تركز القمة على القضايا الأمنية، بما في ذلك حرب اليمن وأنشطة إيران في المنطقة، وقد تتطرق إلى السياسات النفطية ومقاطعة قطر من بعض جيرانها.

ومن المقرر أن تعقد القمة، ليوم واحد، بحضور قادة "المجلس الخليجي"، الذي يضم السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان؛ ولا يعرف، إلى الآن، مستوى التمثيل القطري.

وكان "المجلس" قد تلقى صدمة كبيرة، في 5 حزيران/يونيو 2017؛ عقب إعلان السعودية والبحرين والإمارات، ومعها مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وفرض مقاطعة واسعة عليها.