مقتل مسؤولين سودانيين في حادث سقوط طائرة

ووفقا لشبكة "الشروق" السودانية، فقد "سقطت طائرة تقل والي القضارف ميرغني صالح وعددا من المسؤولين، اليوم الأحد، كانت في طريقها لإحدى محليات القلابات في زيارة تفقدية للمحلية في إطار الجولات الراتبة التي يقوم بها والي الولاية على المحليات".

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وقال شاهد عيان لـ"سبوتنيك" إن والي القضارف، ميرغني صالح، توفي إثر انفجار طائرة كانت تقله ووزير الزراعة الولائي، ومدير مكتبه ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير الشرطة وعدد آخر من أعضاء حكومته، في زيارة لهم إلى منطقة القلابات المتاخمة للحدود السودانية الإثيوبية.

وأضاف أن الطائرة كان بها أكثر من 16 قيادي، مؤكدا نجاة 6 فقط. وقال إن معتمد باسندة اللواء ود الشواك واثنين آخرين تمكنوا من القفز من الطائرة قبل هبوطها وانفجارها.

كما قالت مصادر في السودان، إن حريق اندلع في الطائرة بعد الحادث، شوهد من مسافة بعيدة، وأن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث.