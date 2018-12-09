مقتل مسؤولين سودانيين في حادث سقوط طائرة

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ووفقا لشبكة "الشروق" السودانية، فقد "سقطت طائرة تقل والي القضارف ميرغني صالح وعددا من المسؤولين، اليوم الأحد، كانت في طريقها لإحدى محليات القلابات في زيارة تفقدية للمحلية في إطار الجولات الراتبة التي يقوم بها والي الولاية على المحليات".
© Sputnik . Ramil Sitdikov
وأضاف أن الطائرة كان بها أكثر من 16 قيادي، مؤكدا نجاة 6 فقط. وقال إن معتمد باسندة اللواء ود الشواك واثنين آخرين تمكنوا من القفز من الطائرة قبل هبوطها وانفجارها.
كما قالت مصادر في السودان، إن حريق اندلع في الطائرة بعد الحادث، شوهد من مسافة بعيدة، وأن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث.
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