العراق.. 52 نائبا يطالبون باستكمال التصويت على الكابينة الوزارية

بغداد(العراق)/أمير السعدي/الخليج 365-



قدم 52 عضوا في البرلمان العراقي، الأحد، طلبا الى رئاسة البرلمان لإدراج فقرة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية في جلسة اليوم.



ويدور خلاف بين أقطاب التحالفات الشيعية على التصويت لصالح تولي فالح الفياض وزارة الداخلية، أذ يقول ائتلاف دولة القانون، إن فرض الإرادات غير مقبول داخل البرلمان، بينما يصّر تحالف سائرون على رفض التصويت لصالح الفياض.



وقال النائب عبد ال؟أمير المياحي للأناضول إن "52 نائبا جمعوا تواقيع لغرض استدعاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحضور جلسة اليوم وعرض ما تبقى من وزراء كابينته".



وصّوت البرلمان العراقي في الـ25 من الشهر الماضي، على منح الثقة لـ14 وزيرا في حكومة عبد المهدي من أصل 22 وزيرا قدمهم للبرلمان لمنحهم الثقة.



ورفضت بعض القوى السياسية التصويت على مرشحي عبد المهدي الـ8 بسبب خلافات سياسية، ابرزهم وزيري الدفاع والداخلية.

