مصرع والي القضارف في تحطم طائرة شرقي السودان

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

لقي والي ولاية القضارف وعدد من المسؤولين السودانيين مصرعهم، الأحد، إثر سقوط طائرتهم في منطقة القلابات شرق البلاد، بحسب إعلام محلي.

وذكرت قناة الشروق المقربة من الحكومة، أن الطائرة كانت في رحلة من مدينة القضارف إلى مدينة القلابات، في الولاية نفسها.

وأوضحت القناة أن الطائرة كانت تحاول الهبوط بمطار القلابات، وسقطت بالقرب من المدرج واشتعلت فيها النيران.

وأفادت أن الحادث أسفر عن "مصرع ميرغني صالح والي القضارف، وعدد من المسؤولين (لم تحدد عددهم)، فيما يجري انقاذ البعض".